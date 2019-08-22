Двое украинцев попали в символическую сборную тура чемпионата Латвии

Вячеслав Шарпар и Мирослав Славов, которые в составе Риги одержали очередную победу в чемпионате Латвии, оказались в символической сборной тура.

Рига минимально одолела Лиепаю в матче 26-го тура первенства Латвии и продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

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Единственный гол в поединке забил украинский нападающий Мирослав Славов, который вышел на поле на 46-й минуте. Он и другой представитель Украины – Вячеслав Шарпар – оказались в символической сборной тура по данным Instat, сообщает официальный Instagram латвийского первенства.

Отметим, что Славов забил за Ригу уже 3 гола в 11 матчах.

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