Чемпионат Румынии, 1-й тур

УТА Арад – Университатя Крайова – 3:3

Голы: Костаке, 81 (пен.), Поспелов, 90+4, Роман Алин, 90+13 – Романчук, 13, Баярам, 19 (пен.), Иван, 49

В рамках 1-го тура чемпионата Румынии Университатя Крайова упустила победу в поединке с УТА Арад, ведя 3:0.

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Счет в матче открыл украинский защитник Александр Романчук, который недавно присоединился к Университати из Кривбасса. После подачи с углового он головой переправил мяч в ворота соперника – это дебютный гол для Александра в составе нового клуба.

После этого партнеры украинца еще дважды поразили ворота хозяев, однако во втором тайме УТА Арад сумела отыграться и вырвать ничью – 3:3. В камбэке принял участие и еще один украинец – Дмитрий Поспелов, который недавно присоединился к УТА Арад из Униреи.

Напомним, Романчук – воспитанник ивано-франковского Прикарпатья. Выступал за Львов, вторую команду Динамо и венгерский Дебрецен. Именно оттуда за 300 тысяч евро он перешел в Кривбасс летом 2024 года.

А вот Поспелов является воспитанником одесского футбола, большую часть карьеры провел в Украине, а в 2023 году перебрался в Унирею, откуда и перешел в нынешний клуб. Центрбек за прошлый сезон и первый тур Суперлиги Румынии уже имеет в активе 7 голов и 1 ассист – невероятно результативный показатель для защитника.

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