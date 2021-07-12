Сайт Goal сформировал свою символическую сборную по итогам континентального форума.

Евро-2020: Доннарумма признан лучшим игроком турнира

Вратарь: Доннарумма (Италия);

Защитники: Меле (Дания), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (все – Италия);

Полузащитники: Хейберг (Дания), Жоржиньо, Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания), Стерлинг (Англия);

Нападающий: Кейн (Англія)

Сборная Англии пропустила меньше всех голов на турнире (2), но этого оказалось недостаточно для хотя бы одного представителя в обороне. Зато в сборную попали двое других обидчиков Украины – Кейн и Стерлинг. Проигнорировали главных бомбардиров турнира – чеха Шика и португальца Роналду (по 5 голов).

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