Двое молодых украинских футболистов отправятся на просмотр в Севилью и Эспаньол

Севилья и Эспаньол пригласили на просмотр двух украинских талантов, которые сейчас играют в киевском Олимпике U-19.

Юные украинские футболисты Глеб Тетерук и Максим Пастернак летом отправятся на просмотр в Севилью и Эспаньол соответственно, сообщает Золотой талант. Оба сейчас выступают в киевском Олимпике U-19.

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Тетерук в чемпионате ДЮФЛ играл за киевский Чемпион в Первой лиге и КОДЮСШ Арсенал в высшей лиге. В общем провел 22 матча.

Пастернак находился в составе Львова в высшей лиге, а также за Опир и винниковский Рух в Первой лиге. В общем провел 31 матч и забил 3 гола.

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