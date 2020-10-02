Луганский клуб делегировал своих представителей в сборные Латвии и Северной Македонии.

Сразу двое футболистов "мужиков" вызваны в сборные своих стран на ближайшие матчи, сообщает официальный сайт Зари.

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Полузащитник луганчан Андреас Циганикс получил вызов в национальную сборную Латвии. Подопечные Дайниса Казакевича 7 октября проведут товарищеский поединок с Черногорией на выезде, а затем в рамках Лиги наций встретятся со сборными Фарерских островов (10 октября) и Мальты (13 октября).

Еще один представитель команды Скрипника – защитник Агрон Руфат вызван в сборную Северной Македонии U-21. В рамках учебно-тренировочного сбора команда сыграет с Казахстаном U-21 8 октября на выезде, а через 5 дней примет молодежку Израиля.

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