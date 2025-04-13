Полузащитник Кривбасса Глейкер Мендоза покинул команду, сообщил главный тренер "бело-красно-черных" Юрий Вернидуб в комментарии FootballHub.

Кривбасс прокомментировал информацию об ультиматуме легионеров – клуб обвинил СМИ в хайпе

Наставник криворожан не раскрыл причины такого решения, однако по информации UA-Футбол на это повлияло увеличение количества обстрелов и воздушных тревог в Кривом Роге.

Более того, Мендоза оказался не единственным беглецом – к 23-летнему венесуэльцу присоединился также бразильский полузащитник Маттео Аморозо. Оба футболиста уже выехали из Украины.

Напомним, Глейкер присоединился к Кривбассу из венесуэльской Ангостуры в феврале 2025-го на правах аренды сроком на один год с опцией выкупа. Аморозо стал игроком криворожан летом 20204-го, подписав контракт сроком на 4 года.

Интересно, что ранее сообщалось о бунте легионеров, которые требовали перенести домашние матчи команды в более безопасное место, однако руководство клуба обвинило СМИ в хайпе.

Динамо уверенно обыграло Кривбасс, приблизившись к чемпионству – Ярмоленко снова забил, красная Попова и провал капитана