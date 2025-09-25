Патрик Ван Леувен потерял двух футболистов из-за их нежелания выступать за команду из Кривого Рога.

Правый защитник Бандейра и атакующий полузащитник Хрвое Илич отказались возвращаться в Кривбасс, несмотря на действующие контракты с клубом, утверждает INSIDE UPL.

Хорват Илич ранее был отстранен от первой команды из-за конфликтов с главным тренером и неоднократно заявлял о желании покинуть Украину, отказываясь участвовать в матчах чемпионата. Бандейра еще в июне обращался к руководству клуба с просьбой помочь ему найти новый клуб. Португалец тренировался с командой и участвовал в сборах, однако в августе также покинул Украину.

Сейчас оба легионера находятся на родине - Илич в Хорватии, Бандейра в Португалии соответственно. Игроки не планируют выступать в Премьер-лиге и не собираются возвращаться в Кривбасс. Контракт Илича рассчитан до июня следующего года, а соглашение Бандейры действует до декабря 2025-го.

Хрвое присоединился к украинскому чемпионату два года назад из израильского Хапоэля (Тель-Авив), а Бандейра подписал контракт с Кривбассом в январе прошлого года на правах свободного агента.

