Двое корейских болельщиков получат компенсацию за турне Ювентуса – они не увидели Роналду

Поклонники таланта форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду из Южной Кореи получат компенсацию за то, что не увидели португальца в деле.

Двое корейцев выиграли дело в суде Инчхона и получат компенсацию, сообщает Reuters.

Дубль Роналду и гол Де Лигта в видеообзоре матча Ювентус – Фиорентина – 3:0

Суд постановил, что агентство The Fasta Inc обязано выплатить двум болельщикам по 313 долларов. В эту сумму входят цена билета на матч Ювентуса, комиссионные и моральный ущерб. Фанаты подали иск прошлым летом, когда в спарринге "Старой синьоры" против звезд K-Лиги на поле так и не появился 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Организаторы обещали его появление на поле, но тренерский штаб туринцев поберег португальца из-за микротравмы. Из-за этого протест заявила местная федерация, а полиция даже начала расследование. К слову, еще минимум 87 истцов ожидают положительное рассмотрение дел, связанных с этим матчем.

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