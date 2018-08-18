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Двое игроков Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20

17:58 28 Читати українською
Двое игроков Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20
Маркиньос Сиприано / ФК Шахтер

Вызов в сборную Бразилии получили Маркиньос Сиприано и Фернандо Педро.

Юношеская сборная Бразилии проведет товарищеские матчи против сборных Японии и Мексики. На эти матчи получили вызов и два молодых бразильца Шахтера – Маркиньос Сиприано и Фернандо Педро, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

Фернандо получает вызов в юношескую сборную своей страны впервые, а вот Сиприано провел за команду уже 3 матча.

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В текущем сезоне УПЛ Сиприано лишь однажды выходил на замену, вместе с тем Фернандо Педро провел 4 неполных матча и даже забил один гол.

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