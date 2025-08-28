Двое игроков Шахтера получили вызов в европейскую сборную на матчи квалификации ЧМ-2026
Иракли Азаров и Георгий Гочолейшвили призваны помочь своей национальной команде в борьбе за выход на Мундиаль.
Защитник Шахтера Иракли Азаров получил вызов в сборную Грузии, сообщает пресс-служба "горняков".
Шахтер завершает трансфер форварда из команды Неймара – журналист раскрыл сумму перехода
Уже 4 сентября Сакартвело в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года сыграет с Турцией, а через три дня – 7 сентября – с Болгарией.
Стоит отметить, что в состав сборной Грузия попал еще один защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили, который нынче на правах аренды защищает цвета немецкого Гамбурга.
Напомним, команда Вилли Саньйоля в квалификации ЧМ-2027 будет выступать в группе Е, где ее соперниками, кроме Болгарии и Турции, будет также Испания.
"Колгоспний рівень": Заховайло – про Динамо, Шахтар та Полісся, хлопчиків із комп’ютерами і бездонне дно