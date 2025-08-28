Иракли Азаров и Георгий Гочолейшвили призваны помочь своей национальной команде в борьбе за выход на Мундиаль.

Защитник Шахтера Иракли Азаров получил вызов в сборную Грузии, сообщает пресс-служба "горняков".

Уже 4 сентября Сакартвело в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года сыграет с Турцией, а через три дня – 7 сентября – с Болгарией.

Стоит отметить, что в состав сборной Грузия попал еще один защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили, который нынче на правах аренды защищает цвета немецкого Гамбурга.

Напомним, команда Вилли Саньйоля в квалификации ЧМ-2027 будет выступать в группе Е, где ее соперниками, кроме Болгарии и Турции, будет также Испания.

