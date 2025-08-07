Челси на своем официальном сайте опубликовал информацию о том, что Леви Колвилл успешно перенес операцию по поводу травмы передней крестообразной связки. 22-летний игрок вернулся в Кобхэм для предсезонной подготовки в начале этой недели, но, к сожалению, получил травму на тренировке.

Медицинское обследование подтвердило, что необходима операция. Теперь Леви начнет восстановление, и на протяжении всего периода реабилитации ему будет оказывать поддержку медицинский отдел клуба в Кобхэме.

Ранее сегодня аналогичную травму получил Джеймс Мэддисон. Оба игрока рискуют пропустить сезон 2025/26.

