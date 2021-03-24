Сборные Люксембурга и Литвы рассчитывают на помощь представителей УПЛ в мартовских матчах.

Представители Львова – Донатас Казлаускас и Энес Махмутович – получили вызовы в сборные Литвы и Люксембурга соответственно, сообщает официальный сайт "горожан".

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Защитник "сине-золотых" может помочь прибалтийцам в товарищеском противостоянии с Косовом (24 марта), а также в матчах квалификации к чемпионату мира 2022 года против Швейцарии (28 марта) и Италии (31 марта).

В свою очередь полузащитник люксембуржцев имеет шанс сыграть за свою сборную в товарищеском матче с Катаром (24 марта), а затем – в стартовых матчах отбора к ЧМ-2022 против Ирландии (27 марта) и Португалии (30 марта).

Напомним, Львов после 19-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ 12 место, имея в своем активе 15 очков.

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