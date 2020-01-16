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Экс-игрок Карпат Сучков пожизненно дисквалифицирован из-за договорных матчей

16 января 19:10 274 Читати українською
Экс-игрок Карпат Сучков пожизненно дисквалифицирован из-за договорных матчей
Алексей Сучков / Фото ФК Нафтан

Белорусская федерация футбола показала пример Украине, как нужно бороться с "договорняками".

Белорусские игроки Алексей Сучков и Валерий Билявский пожизненно отстранены от футбола, сообщает официальный сайт местной федерации.

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Сучков и Белявский обвиняются в организации поединков с фиксированным результатом во время своих выступлений за Нафтан и Химик соответственно.

Напомним, Алексей Сучков защищал цвета Карпат в 2004-2008 годах, проведя за львовян около сотни матчей.

Еще 12 игроков получили временные дисквалификации и штрафы.

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