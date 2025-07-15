Украинские вингеры Назар Волошин и Максим Брагару попали в топ-15 игроков молодежного Евро по количеству успешных обостряющих передач под давлением по версии SkillСorner. В рейтинге учтены только фланговые атакующие футболисты.

Бражко оценил игру Динамо перед стартом квалификации ЛЧ: "Заметно и хорошие действия, и недостатки"

Лидером этого списка стал талант сборной Дании – Клемент Бишофф. Самый молодой в составе своей команды (рожденный в 2005 году), он уверенно действовал на левом фланге, сочетая технику, интеллект и комбинационную игру.

Напомним, что сборная Украины завершила выступления на Евро U-21 уже на групповом этапе, не выйдя из квартета с Данией, Нидерландами и Финляндией.

"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медалях с Кривбассом