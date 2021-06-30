Не все представители "бело-синих" смогут принять участие в первом этапе подготовки к новому сезону.

Полузащитники Динамо Богдан Билошевский и Евгений Смирный пропустят первый летний сбор первой команды Динамо из-за повреждений, сообщает Динамомания.

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На данный момент оба футболиста проходят восстановление на клубной базе "бело-синих". Так же как и два других динамовца – Вадим Мащенко и Артур Ващишин, которые провели последние полгода в аренде в Черноморце.

Напомним, первый сбор Динамо будет проходить с 28 июня по 7 июля – киевляне проведут на нем 4 спарринга. После нескольких выходных в Киеве "бело-синие" вернутся в Швейцарию на второй этап подготовки (с 10 по 20 июля).

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