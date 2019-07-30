toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Двое игроков Динамо попали в топ-50 талантов сезона 2019/20 по версии УЕФА

16:04 144 Читати українською
Двое игроков Динамо попали в топ-50 талантов сезона 2019/20 по версии УЕФА
Украинские таланты – в топ-50 / FIFA

УЕФА опубликовал список из 50-ти молодых исполнителей, которые могут засиять в сезоне 2019/20. Среди номинантов оказались и двое игроков Динамо и сборной Украины U-20 – Денис Попов и Георгий Цитаишвили.

Георгий Цитаишвили и Денис Попов – единственные украинские футболисты, которые попали в топ-50 талантов Европы сезона 2019/20 по версии УЕФА, информирует официальный сайт Организации.

Динамовцы стали не только единственными украинцами, но и единственными представителями УПЛ в перечне. Напомним, оба чемпионы мира U-20 попали в заявку Динамо на сезон 2019/20.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

"Взрывной вингер. Лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 среди молодежи до 20 лет", – описывает УЕФА Георгия Цитаишвили.

Что касается Попова, то защитник Динамо получил следующие эпитеты: "Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой".

Также в перечень попали, в частности, Райан Брюстер (Ливерпуль), Якоб Брюн-Ларсен (Боруссия Д), Лука Пеллегрини (Ювентус), Рики Пуиг (Барселона), Родриго (Реал) и другие исполнители. Полный список доступен на официальном сайте УЕФА.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону

blog_ava
ПСЖ значительно снизил цену на Неймара, выдвинув свои требования Барселоне
13:42
540
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное УЕФА Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Денис Попов Денис Попов Украина U-20 Украина U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
28
мин
Линкольн Ред Импс
18:45
Арарат-Армения
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук