Двое игроков Динамо получили награды от УПЛ перед матчем с Вересом
Перед началом игры 1-го тура УПЛ Верес –Динамо состоялось награждение лучших игроков прошлого сезона.
Президент УПЛ Евгений Дикий вручил награду лучшему футболисту и бомбардиру сезона 2024/25 нападающему Динамо Владиславу Ванату. В прошлом сезоне Владислав провел 28 матчей в чемпионате Украины, отметился 17 голами и 4 ассистами.
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Также награду получил центральный защитник киевлян Тарас Михавко. Он был признан лучшим молодым игроком прошлого сезона.
Напомним, Динамо стало чемпионом Украины по итогам кампании 2024/25. Подопечные Александра Шовковского опередили ближайшего преследователя, Александрию на 3 очка.
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