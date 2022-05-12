Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко поделился мыслями по поводу игры Михаила Мудрика в матче с Боруссией М.

"Награда Мудрика – это закономерно. Михаил проводил классные игры за Шахтер. Он тот двигатель, который заставлял оборону не расслабляться. Его действия по-мужски наглые. Это позволило Украине повести в счете и постоянно держать в тонусе оборону. Это привело к ошибкам, закончившимся голами.

Перфоманс Мудрика в дебюте за сборную в видеообзоре поединка Боруссия М – Украина – 1:2

Сдержанная реакция Петракова? Это его обычная реакция. Я могу сказать, что эти ребята сделали сегодня все, что могли. Если бы мне кто-то сказал, что я в первом матче забью гол, то я бы очень рад", – поделился Головко в эфире Головна команда.

Напомним, именно Михаил Мудрик был признан лучшим игроком матча Боруссия М – Украина (1:2). Один из голов в активе как раз дебютанта "сине-желтых".

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