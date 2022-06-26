Вест Хэм выкупит воспитанника столичного французского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Такая операция обойдется "молоткам" в 11 миллионов фунтов.

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Стороны уже договорились о переходе. Также Вест Хэм согласовал и условия личного контракта с самим Ареола. 29-летний француз прошлый сезон провел в Лондоне на правах аренды и очевидно положительно поразил тренерский штаб во главе с Мойесом. В общей сложности Альфонс наиграл 17 матчей во всех турнирах, 8 из которых отстоял на ноль.

Ранее пресса сватала Андрея Лунина в лондонский клуб. Его переход зависел от того, сможет ли Вест Хэм оформить полноценный трансфер чемпиона мира-2018.

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