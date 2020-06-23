Два лидера Зари отказались переходить в Шахтер, – СМИ

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об интересе "горняков" к звездам луганского клуба.

"Шахтер интересовался Богданом Михайличенко, по моим данным, но игрок отказался вести переговоры, потому что не хотел переходить в команду, которая является историческим соперником своего родного клуба (Динамо – прим.).

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Шахтер также интересовался Евгением Чеберко. Но он на тот момент уже полностью видел себя в Европе", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Михайличенко – воспитанник киевского Динамо. В июле 2019 года 23-летний футболист подписал полноценный контракт с луганской Зарей. В текущем сезоне он провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 800 тысяч евро.

Чеберко начал профессиональную карьеру в Днепре. С 2017 года выступает за луганскую команду. В сезоне 2019/20 успел сыграть за "мужиков" 30 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.

Заря после 27 туров УПЛ идет в турнирной таблице третьей, набрав 52 очка и отстает от Динамо на три пункта.

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