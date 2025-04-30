Вклад Даниила Сикана и Александра Зубкова в победу Трабзонспора высоко оценили в Турции.

"Бордово-синие" в результативном матче с Аланьяспором сумели одержать победу (4:3). Ко всем четырем голам Трабзонспора присоединились украинцы. Даниил Сикан оформил дубль и результативную передачу, а Зубков – 1+1 по системе гол + пас.

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Конечно, что такая фантастическая результативность не осталась без внимания. Сикан и Зубков благодаря своим достижениям попали в команду недели турецкой Суперлиги. Стоит отметить, что для Даниила это были первые результативные действия после переезда в Турцию из Шахтера.

Напомним, Трабзонспор сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице с 45 баллами. В следующем туре команда украинцев сыграет против Касымпаша. Встреча запланирована на 5 мая.

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