Подопечные Гарета Саутгейта набрали 4 очка в матчах против Сербии и Дании, что почти гарантировало им выход в плей-офф. Впрочем, пресса и фанаты безжалостно критикуют “Трех львов” за жалкий футбол.

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Атмосфера на тренировке также не идеальная, докладывает The Sun. Кайл Уокер и Киран Триппьер сошлись на занятии, обменявшись несколькими фразами на повышенных тонах. Спор разрядил Фил Фоден, который подбежал успокоить значительно старших партнеров (24 года против 33-34). Харри Кейн даже собирал всю команду в круг, чтобы напомнить об огромной ответственности выступления на Евро-2024.

Добавим, что англичане завершат групповой этап 25 июня матчем против Словении.

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