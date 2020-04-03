Две звезды Реала стали частью "проекта Эвертон" Анчелотти

Главный тренер английского Эвертона Карло Анчелотти готовит масштабную перестройку "ирисок" на новый сезон.

Легендарный клуб готовит амбициозный план вхождения в элиту АПЛ, сообщает Marca.

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Пока боссы Эвертона заняли выжидательную позицию, но твердо намерены построить команду, способную бороться за титулы. Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти уже отфильтровал список игроков, которые смогут усилить "ирисок". Среди них – падшие звезды мадридского Реала Хамес Родригес и Гарет Бейл. Итальянский специалист уверен, что сможет реанимировать карьеры своих любимцев. Он работал с ними на Бернабеу.

К слову, в сезоне 2019/20 Хамес провел всего 7 матчей (1 гол) в Ла Лиге, а Бейл сыграл 14 поединков (2 мяча). Эвертон в данный момент занимает 12-е место в АПЛ.

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