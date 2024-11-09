Кадровая проблема Реала усилилась из-за травм Лукаса Васкера и Родриго, которые они получили во время матча против Осасуны (4:0) в 13 туре Ла Лиги.

Лазарет "сливочных" пополнился тремя игроками. Что касается Милитао, то он пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки. В матче против Осасуны повреждения получили также Лукас Васкес и Родриго.

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Как информирует журналист Аранчи Родригес, у бразильца мышечная травма бедра. Он пропустит как минимум один месяц. На три недели выбыл защитник Лукас Васкес – у него проблемы с левой приводящей мышцей. Оба пропустят игру с Ливерпулем в Лиге чемпионов, которая состоится 27 ноября.

Сейчас в лазарете Реала находятся Куртуа, Алаба, Карвахаль и Чуамени.

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