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Две звезды Реала пропустят ответный матч против Манчестер Сити – ужасные новости из лазарета мадридцев

13:57 156 Читати українською
Две звезды Реала пропустят ответный матч против Манчестер Сити – ужасные новости из лазарета мадридцев
Тибо Куртуа / AFP

Главный тренер Реала Зинедин Зидан столкнулся с крайне неприятной кадровой ситуацией.

Куртуа и Марсело из-за травм не смогут помочь команде в ближайших матчах, утверждает AS.

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У обоих игроков проблемы с мышцами бедра, которые требуют минимум две недели реабилитации. Таким образом, голкипер и левый защитник Реала пропустят матч 28 тура Примеры против Эйбара (13 марта) и гостевую игру 1/8 финала против Манчестер Сити (17 марта). Под угрозой и их участие в 29 туре чемпионата Испании против Валенсии.

Напомним, Куртуа и Марсело – не единственные потери Реала на решающую битву против Манчестер Сити. Зидану придется обходиться без дисквалифицированного Серхио Рамоса и Эдена Азара, который в очередной раз травмировался.

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