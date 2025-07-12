В битве грандов в рамках полуфинала Клубного чемпионата мира мадридский Реал не сумел даже сымитировать конкуренцию французскому ПСЖ – 0:4. Уже в середине первого тайма “бланкос” проигрывали 0:3, и до перерыва счет мог быть еще больше, если бы не феноменальные спасения Тибо Куртуа.

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Единственным оправданием провального матча Реала можно считать проблемы в обороне. Из-за отсутствия дисквалифицированного Дина Хёйсена пару центральных защитников составили Антонио Рюдигер и Рауль Асенсио. Оба стали виновниками пропущенных мячей в начале встречи. Первого обокрал Дембеле, что привело к голу Фабиана Руиса, а затем сам экс-нападающий Барсы отобрал мяч у Рюдигера и реализовал выход один на один с Куртуа. До свистка на перерыв Руис оформил дубль, завершив молниеносную контратаку.

Во втором тайме парижане немного сбавили обороты, сосредоточившись на защите комфортного преимущества. Однако это не помогло Реалу, который пропустил четвертый гол. Барколя и Гонсалу Рамош поиздевались над обороной "бланкос". Судьба победителя турнира определится 13 июля в Ист-Резерфорде, где ПСЖ сыграет с Челси.

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