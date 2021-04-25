18 апреля Чилвелл и Маунт приняли участие в нелегальной вечеринке, которая проходила в Кобхэме, в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

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Соседи вызвали полицию из-за шума и большого собрания людей. Правоохранители вмешались в ход празднования, ведь антикоронавирусний протокол запрещает проводить такие мероприятия даже дома. Что касается реакции Челси, то в клубе уже якобы поговорили с виновниками и сделали предупреждение.

К слову, Маунт и Чилвел уже не первый раз попадают в скандалы. Мейсон еще в марте прошлого года нарушил карантин, гуляя в парке, а Бен посетил шумную вечеринку в лагере сборной Англии.

Заметим, информация о скандале появилась в прессе как раз накануне противостояния с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 27 апреля, ответный матч – 5 мая.

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