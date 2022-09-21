Дуэт из Баварии сдал положительные тесты на коронавирус, о котором уже многие успели забыть. Нойер и Горецка были изолированы в отеле, а позже покинули лагерь сборной. Вся команда сдала повторные экспресс-тесты, которые оказались отрицательными.

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Соответственно, в матчах Лиги наций против Венгрии (23 сентября) и Англии (26 числа) сборная Германии вынуждена обходиться без инфицированных. Вместо Нойера главный тренер Бундестим Ганс-Дитер Флик уже вызвал Оливера Бауманна из Хоффенхайма, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

После 4 туров Лиги наций Германия набрала 6 очков и занимает второе место группы A3. Лидирует Венгрия, у которой 7 баллов.

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