Аргентинцу не привыкать издеваться над французами. Он это сделал в финале ЧМ-2022, поэтому выезд в Лилль был особенным. Местные фанаты весь матч освистывали Мартинеса, а он взамен снова выбил их любимцев из турнира.

Мартинес получил второе предупреждение во время серии пенальти – судья позволил ему остаться

Кроме этого, Эмилиано стал фигурантом нетривиального эпизода. Он получил две желтых карточки – одну в основное время матча, а другую уже во время серии пенальти. Согласно регламенту, в таком случае предупреждения не суммируются, а игрока не удаляют. Поэтому аргентинец остался на поле и выиграл для Астон Виллы серию пенальти.

Однако остаться полностью безнаказанным не получится. Мартинесу придется пропустить первый полуфинал Лиги конференций против греческого Олимпиакоса. Информацию о дисквалификации голкипера бирмингемцев подтвердил УЕФА, сообщает The Athletic.

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