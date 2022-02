"Райкард был одним из лучших универсальных футболистов, которых я когда-либо видел – он умел защищаться чуть ли не лучше всех, он организовал полузащиту, а также имел голевой потенциал. Все это в одном человеке, который также обладал огромным интеллектом", – писал Йохан Кройф в автобиографии о своем подопечном.

В статусе футболиста Франк фактически выиграл все возможные трофеи. Периоды выступлений в Спортинге и Сарагосе были незаметными и непродолжительными, однако в других двух главных командах жизни, Райкард собрал солидную коллекцию. Вместе с Аяксом завоевал все возможные регалии в Нидерландах, а затем повторил это в Италии с Миланом (хорошо, не хватает только Кубка Италии, зато есть Суперкубок). Добавьте сюда еще золото Евро-1988 в составе сборной Нидерландов.

На международной арене Франк также держал марку: Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок чемпионов и Лига чемпионов. Кубок чемпионов Франк поднимал над головой дважды – в 1989-м и 1990-м Милан с Райкардом становился сильнейшей командой Европы (кстати, в 1990-м Франк забил единственный гол Бенфике в финале).

Отдельная история – выступления нашего героя в ЛЧ. В своих первых четырех матчах этого турнира он отличался результативным действием (три гола и ассист). Тогда Милан вышел в премьерный финал в истории турнира, но уступил там Марселю. Райкард второй раз пойдет за трофеем в сезоне 1994/1995 уже в составе родного Аякса.

Весь евросезон Франк провел без результативных действий, однако отдал ключевой пас на Патрика Клюйверта в финале – так был забит единственный гол в ворота Милана, который принес амстердамцам ушастый кубок, а Райкард триумфально завершил карьеру футболиста.

Выдающаяся связка в центре поля с Карло Анчелотти, фантастическая работоспособность, качественное выполнение функций бокс-ту-бокс и умение успешно подключаться к атакам – таково нематериальное измерение Райкарда-футболиста.

Райкард с трофеем / фото SportMob

Отношение к Райкарду-тренеру в футбольном социуме крайне контроверсионно. Одни считают нидерландца гением, раскрывшим Месси и построившим великую Барселону в начале тысячелетия. Другие называют его откровенно посредственным тренером, который повсюду провалился, а в Барселоне просто располагал звездными футболистами. По сути, убеждать кого-то в определенной точке зрения, пожалуй, будет неправильно. Достаточно посмотреть на тренерские регалии Франка Райкарда.

Франк Райкард / фото из открытых источников

Или же на положение Барсы, когда нидерландец возглавил ее в 2003 году. Фактически Райкард унаследовал руины после своего земляка Луи ван Гала. Команда располагалась ближе к подвалу турнирной таблицы, чем к еврокубковой зоне. Однако нидерландский специалист создал выдающуюся Барселону, с которой выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. И, конечно, Лигу чемпионов. За спиной у него был огромный багаж в виде знаний от Йохана Кройфа, того таки ван Гала, Арриго Сакки и Фабио Капелло.

Перед возвращением на Камп Ноу у Райкарда было неоднозначное резюме: вылет в низший дивизион с роттердамской Спартой и бронза со сборной Нидерландов на Евро-2000. После успеха в Барселоне неудачи повторятся. Чего только стоит крах его Галатасарая в драматическом сражении против Карпат во Львове (вы же помните этот жест Олега Кононова с фразой "Sorry, this is football" в адрес Райкарда?)

Олег Кононов / скрин из трансляции

Главный успех Барселоны под руководством нидерландца пришелся на сезон 2005/2006. Каталонцы уверенно выиграли свою группу в ЛЧ с пятью победами и одной ничьей. На стадии плей-офф "сине-гранатовые" прилагали немалые усилия, чтобы поочередно пройти Челси, Бенфику и Милан. Не менее тяжело было в парижском финале с Арсеналом. К 76-й минуте Барса проигрывала 0:1, но затем Самюэль Это'О и Жулиано Белетти принесли команде трофей.

В последний раз Франк Райкард был у дел еще в 2013-м. Его возвращение в футбол все еще выглядит маловероятно. В прессе периодически возникают слухи о потенциальном камбэке в Барселону, однако Франк, похоже, не имеет тренерских амбиций. Он вошел в историю, покорил сердца миллионов и все доказал своей работой. Не верите – взгляните на его комнату трофеев. Или послушайте Лео Месси: "Важнейшим тренером в моей карьере был Райкард. Если бы он не верил в меня, не пригласил бы в первую команду, возможно, я бы в нее не попал. Я всегда говорил, что он был очень важным человеком для меня, потому что верил в меня.