Ворскла станет не единственным представителем Украины на стадии 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Две отечественные судейские бригады получили назначения на эту стадию турнира, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сергей Бойко с помощниками будут работать на поединке Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Израиль). Матч Уйпешт (Венгрия) – Вадуц (Лихтенштейн) доверили бригаде Дениса Шурмана. Оба поединка состоятся завтра (22 июля).

Напомним, это дебютный розыгрыш Лиги конференций. Среди украинских команд первой стартует Ворскла, которая завтра на выезде сыграет против финского КуПСа.

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