Украинские судьи снова получили возможность попрактиковаться в третьем по силе еврокубке.

Сразу две украинские бригады арбитров будут работать на матчах 2-го раунда Лиги конфренции, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В частности, Николай Балакин рассудит поединок между австрийским ЛАСКом и тель-авивским Маккаби. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Сергей Приступа, а четвертым арбитром будет Александр Дердо.

Екатерина Монзуль будет обслуживать встречу датского Копенгагена и гибралтарского Линкольн Ред Импс. Ее ассистентами станут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Ярослав Козик.

Отметим, что оба матча состоятся уже сегодня, 30 сентября. Поединок между ЛАСКом и Маккаби стартует в 19:45, а битва между Копенгагеном и Линкольном начнется в 22:00.

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