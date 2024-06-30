Две суперзвезды Англии отметились скверным поведением в адрес сборной Словакии –генитальные оскорбления пошли в ход
30 июня 23:08 - Читати українською
Англия – Словакия: Деклан Райс, Франческо Кальцона - Фото Брэдли Коллиер/PA Images через Getty Images
Полузащитники сборной Англии Деклан Райс и Джуд Беллингем забыли о манерах в матче 1/8 финала Евро-2024.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
91’ Харри Кейн
90+5’ Джуд Беллингем
Иван Шранц 25’
25’ Иван Шранц
91’ Харри Кейн
90+5’ Джуд Беллингем
Англичане с большими проблемами прошли в четвертьфинал. Скромная Словакия побеждала до 90+5 минуты, когда счет сравнял Беллингем. Джуд после такого важного гола праздновал, указывая на свой пах тренерской скамье соперника.
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После финального свистка (Англия победила в овертайме) Деклан Райс побежал в техническую зону Словакии и выкрикивал оскорбления. Хавбек Арсенала требовал у словаков "заткнуться", а главного тренера Франческо Кальцону назвал "лысой п**дой".
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