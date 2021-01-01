Роскошные удары Руслана Малиновского чуть ли не всегда получают признание.

Аталанта подвела итог ушедшего года. В частности, клуб сделал подборку самых красивых голов 2020-го и опубликовал ее на своем Youtube-канале.

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Туда попали и ва шедевра Малиновского: первый – это пушка с дальней дистанции в матче с Лацио, второй – идеальный удар со штрафного в поединке с Фиорентиной. Последний, к слову, попал еще и в топ мячей декабря.

Заметим, Руслан провел 13 матчей за Аталанту в текущем сезоне, отметился одним голом и двумя ассистами.

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