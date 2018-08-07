Двамена, которым интересовался Шахтер, стал игроком Леванте

Лига чемпионов — 21:45 116
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Славия и Динамо играют вничью в матче квалификации Лиги чемпионов – Беседин упустил супершанс
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Усман Дембеле заинтересовал Арсенал и Манчестер Юнайтед – "канониры" готовы побить трансферный рекордИспания — 20:55 190
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Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 20:20 939
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Бланко Лещук проходит медосмотр в Малаге, – ASИспания — 20:17 113
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Челси согласовал рекордный трансфер Кепы, Куртуа уйдет в РеалАнглия — 19:34 513
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