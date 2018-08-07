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Двамена, которым интересовался Шахтер, стал игроком Леванте

21:01 43 Читати українською
Двамена, которым интересовался Шахтер, стал игроком Леванте
Рафаэль Двамена / фото: ФК Леванте

Ливан объявил о подписании контракта с форвардом Цюриха Рафаэлем Дваменой.

Нападающий Цюриха и сборной Ганы Рафаэль Двамена, к которому серьезный интерес проявлял донецкий Шахтер, стал игроком Леванте, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 22-летнего форварда будет действовать до лета 2022 года.

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По неофициальной информации, клуб из Валенсии заплатил за игрока 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий провел за Цюрих 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Испания Рафаель Двамена Рафаель Двамена Леванте Леванте
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