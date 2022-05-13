Валерий Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 года. Инсульт, произошедший 7 числа во время матча против Металлурга в Запорожье, стал роковым для тренера Динамо. После операции легендарный футболист и наставник так и не пришел в сознание. Лобановский скончался в возрасте 63 лет.

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Динамо на своем официальном сайте сообщило, что из-за военного положения клуб вынужден отказаться от проведения традиционного митинга памяти Валерия Лобановского и любых массовых мероприятий, в частности возложения цветов к памятнику великому Мэтру. В то же время в сложный период, когда Украина отстаивает свою независимость, Динамо просит почтить память легендарного тренера самостоятельно.

Напомним, в статусе игрока Валерий Васильевич выиграл чемпионат и Кубок СССР. В роли тренера достижения были куда более весомыми – 8 чемпионств СССР, 6 побед в Кубке СССР, бронза Олимпиады-1976, 5 титулов чемпиона Украины, 3 победы в Кубке Украины, серебро Евро-1988, победы в Кубке Кубков (1975, 1986) Суперкубок Европы-1975 и три выхода в полуфинал КЕЧ/ЛЧ (1977, 1987, 1999).

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