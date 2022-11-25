Украинские арбитры Андрей Коваленко и Александр Шандор не получат статуса арбитров ФИФА, сообщил в своем Telegram-канале журналист Константин Андриюк.

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По информации источника, причина – более чем банальная: оба провалили тест на знание английского языка, который нужно сдать для получения статуса.

Интересно, что в прошлом году они также не сдали вышеупомянутый экзамен, но получили от ФИФА год для того, чтобы подготовиться к повторному тестированию. В результате Украина потеряла 2 места среди арбитров ФИФА.

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