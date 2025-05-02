Два украинца ведут битву за восьмое место АПЛ – оно неожиданно может дать историческую путевку в еврокубки
Борнмут Ильи Забарного и Брентфорд Егора Ярмолюка имеют шанс попасть в еврокубки следующего сезона
Прекрасные результаты Борнмута в текущем сезоне могут дать свои плоды. Команда Ильи Забарного выбыла из борьбы за ЛЧ и ЛЕ, но все еще может попасть в Лигу конференций.
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Кроме "вишен" претендентом на еврокубки неожиданно стал Брентфорд Егора Ярмолюка. Коллектив Томаса Франка существенно прибавил в результатах на финише сезона и может финишировать на исторически высоком месте.
Великолепные выступления других английских команд в еврокубках могут создать условия, при которых восьмое место АПЛ будет давать право команде, которая его займет по итогам сезона, участвовать в континентальных турнирах в следующем сезоне. Кроме Брентфорда и Борнмута, на восьмое место претендуют еще Брайтон, Фулхэм и Кристал Пэлас.
Добавим, что Кристал Пэлас может добыть путевку в еврокубки другим путем – в случае победы в финале Кубка Англии над Манчестер Сити. Если "горожане" проиграют на Уэмбли, восьмое место АПЛ не сможет попасть в Лигу конференций на следующий сезон.
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