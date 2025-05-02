Прекрасные результаты Борнмута в текущем сезоне могут дать свои плоды. Команда Ильи Забарного выбыла из борьбы за ЛЧ и ЛЕ, но все еще может попасть в Лигу конференций.

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Кроме "вишен" претендентом на еврокубки неожиданно стал Брентфорд Егора Ярмолюка. Коллектив Томаса Франка существенно прибавил в результатах на финише сезона и может финишировать на исторически высоком месте.

Великолепные выступления других английских команд в еврокубках могут создать условия, при которых восьмое место АПЛ будет давать право команде, которая его займет по итогам сезона, участвовать в континентальных турнирах в следующем сезоне. Кроме Брентфорда и Борнмута, на восьмое место претендуют еще Брайтон, Фулхэм и Кристал Пэлас.

Добавим, что Кристал Пэлас может добыть путевку в еврокубки другим путем – в случае победы в финале Кубка Англии над Манчестер Сити. Если "горожане" проиграют на Уэмбли, восьмое место АПЛ не сможет попасть в Лигу конференций на следующий сезон.

Brentford ?????? made a huge step towards a Top 8 finish after beating Forest ?????? away yesterday!



There's total madness in the race for that potential* European ticket with 4 teams with very, very close chances ️



To finish Top 8 in EPL (as of 1 May):

...

98% ?????? Aston Villa… pic.twitter.com/qZVwPhV9dA — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 2, 2025

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