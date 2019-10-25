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Два украинца попали в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии УЕФА

12:09 111 Читати українською
Два украинца попали в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии УЕФА
Роман Яремчук и Артем Шабанов / фотоколлаж: Футбол 24

Пресс-служба УЕФА определила лучших игроков по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В символическую сборную по итогам игрового дня попали два игрока сборной Украины – нападающий Гента Роман Яремчук и защитник Динамо Артем Шабанов.

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Вратарь: Сафонов (Краснодар)

Защитнику: Аилтон (Карабах), Вейндал (АЗ), Шабанов (Динамо Киев), Эскудеро (Севилья)

Полузащитники: Кинтана (Карабах), Коопмейнерс (АС), Васкес (Севилья)

Нападающие: Идриси (АЗ), Яремчук (Гент), Пепе (Арсенал)

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Отметим, что Яремчук дублем помог Генту спастись от поражения с Вольфсбургом (2:2). Шабанов сравнял счет в матче между Динамо и Копенгагеном (1:1).

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Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча
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Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Главное УЕФА Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Артем Шабанов Артем Шабанов
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