Два украинца попали в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии УЕФА

Пресс-служба УЕФА определила лучших игроков по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В символическую сборную по итогам игрового дня попали два игрока сборной Украины – нападающий Гента Роман Яремчук и защитник Динамо Артем Шабанов.

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Вратарь: Сафонов (Краснодар)

Защитнику: Аилтон (Карабах), Вейндал (АЗ), Шабанов (Динамо Киев), Эскудеро (Севилья)

Полузащитники: Кинтана (Карабах), Коопмейнерс (АС), Васкес (Севилья)

Нападающие: Идриси (АЗ), Яремчук (Гент), Пепе (Арсенал)

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Отметим, что Яремчук дублем помог Генту спастись от поражения с Вольфсбургом (2:2). Шабанов сравнял счет в матче между Динамо и Копенгагеном (1:1).