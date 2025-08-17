Каталонцы открыли счет уже на 7-й минуте. Ямал выполнил классную подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Рафинья. Вскоре скандальный гол забил Ферран Торрес, игрок "сине-гранатовых" пробил по воротам, несмотря на то, что игрок Мальорки Райльо упал на газон. Удар получился точным – 2:0.

Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда

Уже на 33-й минуте Морланес получил вторую желтую карточку, оставив хозяев в меньшинстве. А еще через несколько минут Мурики влетел ногой в лицо Гарсии и был удален с поля. В конце основного времени Ямаль установил окончательный счет матча, эффектно пробив в дальнюю девятку.