Первое в истории Северное дерби во второй Бундеслиге завершилось в пользу Гамбурга – 0:2.

Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур

Вердер – Гамбург – 0:2

Голы: Глятцель, 2, Хайер, 45+1

Удаления: Гросс, 32 – Шонлау, 52

Гамбург быстро повел в счете, после чего пошла интенсивная игра с большим количеством борьбы и фолов. В середине первого тайма Вердер потерял одного игрока – капитан Гросс грубо въехал в голкипера.

Оставшись в меньшинстве, бременцы заиграли лучше. Дукш красивым ударом со штрафного сравнял счет, однако арбитр отменил гол. Причина интересная – защитник Вердера Вайзер стоял в одной стенке с игроками Гамбурга, не зная правил.

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Под занавес первого тайма Гамбург удвоил преимущество, а на старте второго Шонлау получил вторую желтую и выровнял составы. Гамбург весь второй тайм отбивался и в итоге выстоял победу. "Красноштанники" набрали 12 очков и вернулись в группу лидеров Второй Бундеслиги. У Вердера – 11 пунктов.

Видеообзор первого тайма, в котором уместились все главные события: