Первый тайм завершился без голов. Десна имела ощутимое преимущество, но мешали сейвы Волынца и собственная неточность. В начале второй половины кипер Колоса совершил очередное спасение, а удачное добивание Безбородька оборвал свисток арбитра – офсайд.

Десна дома проиграла Колосу – все решило удаление Селина

Переломным стало удаление Селина на 53-й минуте. Экс-защитник Динамо и сборной Украины прихватил уже рвавшегося на рандеву с кипером Ильина. Вскоре Колос воспользовался численным преимуществом. Черноморец отборолся в штрафной и отбросил мяч Ситчинаве. Грузин красиво пробил внешней стороной стопы – первый гол Ники за Колос. На последних минутах Диего Сантос выровнял составы, но это не помогло Десне.