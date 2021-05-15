Ювентус переиграл Интер в поединке 37-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Команды обменялись пенальти в первом тайме – Роналду свой удар не реализовал, но сразу же исправился, а Лукаку ближе к перерыву продемонстрировал Криштиану, как нужно забивать ударом с отметки. Впрочем, туринцы ушли на перерыв с преимуществом в один мяч, отличился Куадрадо.

Ювентус в меньшинстве вырвал победу у Интера – 777-й гол Роналду и дубль Куадрадо дарят туринцам шанс на ЛЧ

Второй тайм начался с удаления Бентанкура, который получил вторую желтую. Концовка встречи получилась огненной: сначала Кьеллини срезал мяч в собственные ворота, но после этого Куадрадо забил победный пенальти, а Интер доигрывал поединок вдесятером из-за удаления Брозовича.

Таким образом, Ювентус набрал 75 очков и обогнал Наполи, который проведет свой матч завтра. Интер же досрочно оформил чемпионство, поэтому на его позицию это поражение никак не повлияло.