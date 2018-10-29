"Два тайма по 30 минут", – Де Лаурентис хочет революционно изменить футбол

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал об изменениях, которые, по его мнению, нужны футболу.

"Футбол – важная отрасль. Без ограничений, которые накладывают ФИФА и УЕФА и которые возвращают нас в старину, игра будет иметь еще большую ценность. Мы должны смотреть в будущее, молодежь увлечена видеоиграми. Мы тонем сейчас, мы уничтожаем футбол. Вы увидите, что через восемь лет дети, которые только родились, не будут интересоваться футболом. Мы старые идиоты, это наша вина.

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Есть очень скучные матчи. Футбольные игры очень длинные, вы засыпаете. Надо играть два тайма по 30 минут с перерывами посредине. А для чего еще нужен тренер? Они не все как Карло Анчелотти, много разговаривают со своими игроками. Есть и такие, как Маурицио Сарри.

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Мы должны все изменить. Почему Европа не работает? Потому что это должна быть Европа из Англии, Франции, Италии, Германии и Испании. Точка. То же самое в футболе. Надо делать турнир пяти наций вместо Лиги чемпионов, где будут выступать по четыре лучших клуба, то есть 20 команд. Жеребьевкой будем просто определять, где пройдут матчи – дома или на выезде. По вторникам, средам, четвергам играем новый турнир, в субботу, воскресенье и понедельник – национальные чемпионаты", – цитирует Де Лаурентиса АS.