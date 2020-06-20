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Два шедевральных гола в видеообзоре матча Уотфорд – Лестер

18:10 - Читати українською
Два шедевральных гола в видеообзоре матча Уотфорд – Лестер
Уотфорд – Лестер Сити – 1:1 – видео голов и обзор матча

Уотфорд расписал результативную ничью с Лестером в рамках 30-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

90+3’ Крейг Доусон
 
Бен Чилвелл 90’
90’ Бен Чилвелл
90+3’ Крейг Доусон

Команды провели яркий поединок, но открыть счет никак не удавалось. Лишь перед самым финальным свистком телезрители получили желаемое. И ради такого стоило подождать.

Лестер не удержал победу над Уотфордом: 30-й тур АПЛ, суббота

Сначала Бен Чилвелл отрыв счет роскошным ударом с левого края штрафной, но всего через три минуты Доусон после розыгрыша углового выровнял положение, исполнив бисиклету. Матч завершился со счетом 1:1.

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