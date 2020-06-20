Два шедевральных гола в видеообзоре матча Уотфорд – Лестер

Уотфорд расписал результативную ничью с Лестером в рамках 30-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды провели яркий поединок, но открыть счет никак не удавалось. Лишь перед самым финальным свистком телезрители получили желаемое. И ради такого стоило подождать.

Лестер не удержал победу над Уотфордом: 30-й тур АПЛ, суббота

Сначала Бен Чилвелл отрыв счет роскошным ударом с левого края штрафной, но всего через три минуты Доусон после розыгрыша углового выровнял положение, исполнив бисиклету. Матч завершился со счетом 1:1.