Команды подарили зрителям яркий атакующий футбол. Первый тайм завершился вничью. На роскошный гол Мюлдюра с лету ответил Микаутадзе, который удачно среагировал на прострел от партнера.

Грузия незабываемо дебютировала на Евро – Турция победила благодаря шедеврам и наказала голкипера, который пошел атаковать

Второй тайм был еще лучше, но там лучше своими моментами распорядилась Турция. Арда Гюлер забил еще один шедевр, технично закрутив мяч в дальнюю девятку. Точку поставил Атюркоглу, который забивал в пустые порота, поскольку голкипер Грузии пошел помогать в атаке, и после очередного углового турки перехватили мяч и наказали Мамардашвили за такую смелость.