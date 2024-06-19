Два шедевра и наказание смелого вратаря в видеообзоре матча Турция – Грузия – 3:1
Грузия уступила Турции (1:3) в рамках 1-го тура Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Команды подарили зрителям яркий атакующий футбол. Первый тайм завершился вничью. На роскошный гол Мюлдюра с лету ответил Микаутадзе, который удачно среагировал на прострел от партнера.
Грузия незабываемо дебютировала на Евро – Турция победила благодаря шедеврам и наказала голкипера, который пошел атаковать
Второй тайм был еще лучше, но там лучше своими моментами распорядилась Турция. Арда Гюлер забил еще один шедевр, технично закрутив мяч в дальнюю девятку. Точку поставил Атюркоглу, который забивал в пустые порота, поскольку голкипер Грузии пошел помогать в атаке, и после очередного углового турки перехватили мяч и наказали Мамардашвили за такую смелость.