Эксперты английского телевидения были довольно единодушны в своих прогнозах на новую кампанию.

Футбольные звезды канала ВВС прошли опрос, в котором должны были выбрать чемпиона и команды топ-4 по итогам сезона. Среди экспертов есть такие именитые игроки, как Алан Ширер, Марк Лоуренсон, Мартин Киоун и другие.

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Претендентами на чемпионство считают только две команды – Манчестер Сити (13 голосов) и Челси (7). По распределению мест в четверке также все однозначно. Путевку в Лигу чемпионов себе гарантируют два Манчестера, Челси и Ливерпуль. Возмутителем спокойствия стал экс-форвард Эвертона и Лидса Джермейн Бэкфорд – он единственный прогнозирует, что Лестер оставит Ливерпуль без главного еврокубка.

Напомним, новый сезон АПЛ начнется уже завтра (13 августа). В 22:00 прозвучит стартовый свисток матча Брентфорд – Арсенал.

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