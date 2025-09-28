Два отмененных гола в видеообзоре матча ЛНЗ – Кривбасс
20:10 - Читати українською
ЛНЗ сыграл вничью с Кривбассом (0:0) в матче седьмого тура УПЛ. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Уже на старте встречи мог забивать Яшари, но попал в перекладину. Во втором тайме Виливальд забил гол после подачи Микитишина, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Позже Яшари отдал пас в штрафную на Ассинора, но форвард не попал в ворота с убойной дистанции.
ЛНЗ и Кривбасс поделили очки, расписав ничью – расточительство моментов и два отмененных гола
На 80-й минуте Проспер реализовал выход один на один, но перед этим Кравчук забежал в офсайд. В итоге матч завершился "сухой" ничьей.
Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter