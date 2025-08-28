Бенфика обыграла Фенербахче (1:0) и вышла в основной этап Лиги чемпионов. Смотрите гол и обзор матча на "Футбол 24".

Перед матчем главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью обещал, что его команда пройдет Бенфику – либо в основное время, либо в серии пенальти. Но португальский наставник не сдержал своего слова – гол "орла" Керема Актюркоглу стал единственным в матче.

Трубин вышел в основной этап ЛЧ, в шестой раз подряд сыграв без пропущенных голов – Бенфика отправила Моуринью в ЛЕ

При этом бригада арбитров во главе со Славко Винчичем отменила еще два гола Бенфики. Актюркоглу после того, как отправил мяч в сетку, первым делом посмотрел на лайнсмена – он хотел убедиться, что его гол был забит легитимно.

После перерыва ключевым событием встречи стало удаление Талиски, бывшей звезды Бенфики.

У Анатолия Трубина работы было не так много.