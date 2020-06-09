Два клуба-неудачника Лиги 1 могут остаться в элитном дивизионе чемпионата Франции

Аутсайдеры французского первенства – Амьен и Тулуза – получили шанс на сохранение прописки в Лиге 1.

Государственный совет Франции (высший административный суд Французской республики) признал законной классификацию команд в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2019/20 года, но заблокировал понижение в классе Тулузы и Амьена, сообщает издание Get French Football News.

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Это не означает, что вышеназванные клубы таким образом спаслись от вылета, однако руководству Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) теперь придется пересмотреть формат турнира на следующий сезон. Кроме того, существует вероятность, что LFP обжалует решение, подав апелляцию.

Напомним, сезон-2019/20 в чемпионате Франции был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19. Во французской Лиге 1 было сыграно 28 туров. В Лигу чемпионов вышли ПСЖ, Марсель и Ренн, в Лигу Европы – Лилль и Реймс, а неудачниками турнира стали Амьен и Тулуза.

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